«Барыс» и «Динамо» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Барыс-Арена» в Астане. Начало — 16:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Барыс» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 13 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Динамо» 22 балла, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

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