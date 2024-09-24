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Сегодня, 15:00

«Барыс» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Барыс» сыграет с «Динамо» Москва в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Римашевский (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва
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«Барыс» встретится с московским «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Матч состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барыс» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ и на официальном сайте khl.ru. Также игры регулярного чемпионата транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начало эфира — в 19.20 по местному времени.

Клуб из Астаны набрал три очка и занимает 11-е место «Востока». Команда Алексея Кудашова с шестью баллами располагается на восьмой строчке в Западной конференции.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)

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