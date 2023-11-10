Видеотрансляция матча КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» начнется в 16.15 мск на Кинопоиске

«Барыс» на своем льду в городе Астана сыграет против «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 10 ноября. Встреча пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 16.15 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

Казахстанская команда с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Куньлунь» с 23 баллами располагается на 10-й строчке Запада.

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