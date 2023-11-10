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Сегодня, 18:46

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Барысом»

Руслан Минаев
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«Куньлунь» на выезде победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей голы забили Брэндон Макмиллан и Кайл Вуд. У хозяев шайбу забросил Кирилл Савицкий.

«Куньлунь» набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел третье поражение подряд и с 23 очками расположился на 11-м месте «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Савицкий — 5 (Бекетаев, Шестаков), 10:09 — 1:0. Макмиллан — 4 (бол., Меркли), 48:34 — 1:1. Вуд — 3 (Рич), 56:27 — 1:2.

Вратари: Паскуале (Шутов, 56:27, Паскуале, 56:48, 59:05) — Смит.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 33 (11+13+9) — 30 (11+7+12).

Судьи: Гофман, Соин.

10 ноября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
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