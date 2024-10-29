Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:04

«Куньлунь» на выезде победил «Барыс» и прервал пятиматчевую серию поражений

Telegram Дзен

«Куньлунь» одержал гостевую победу над «Барысом» в FONBET Чемпионате КХЛ — 2:0.

Голы в этой встрече забили Рок Шартье и Дойл Сомерби.

Хоккеисты «Ред Стар» прервали серию из пяти поражения кряду. Пекинская команда набрала 16 очков и расположилась на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» остался на 12-й строчке Востока с 11 баллами.

В следующем матче «Барыс» примет «Нефтехимик» 3 ноября, а «Куньлунь» встретится на выезде с «Северсталью» 3-го числа.

Хоккей

FONBET Чемпионат КХЛ

«Барыс» (Астана) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шартье — 3 (Маккошен), 38:50 — 0:1. Сомерби — 1 (п.в.), 59:42 — 0:2.

Вратари: Бояркин (59:29 — 59:42) — Смит.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (9+1+9) — 31 (7+17+7).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

29 октября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Глава World Athletics Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Трусовой незачем соревноваться. Наши эксперты оценили доходы фигуристки
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Сегодня
Вчера
Неделя