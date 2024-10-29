«Куньлунь» на выезде победил «Барыс» и прервал пятиматчевую серию поражений

«Куньлунь» одержал гостевую победу над «Барысом» в FONBET Чемпионате КХЛ — 2:0.

Голы в этой встрече забили Рок Шартье и Дойл Сомерби.

Хоккеисты «Ред Стар» прервали серию из пяти поражения кряду. Пекинская команда набрала 16 очков и расположилась на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» остался на 12-й строчке Востока с 11 баллами.

В следующем матче «Барыс» примет «Нефтехимик» 3 ноября, а «Куньлунь» встретится на выезде с «Северсталью» 3-го числа.

Хоккей

FONBET Чемпионат КХЛ

«Барыс» (Астана) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шартье — 3 (Маккошен), 38:50 — 0:1. Сомерби — 1 (п.в.), 59:42 — 0:2.

Вратари: Бояркин (59:29 — 59:42) — Смит.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (9+1+9) — 31 (7+17+7).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

29 октября. Астана. Барыс-Арена.