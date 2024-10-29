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Сегодня, 15:15

«Барыс» — «Куньлунь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Барыс» и «Куньлунь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» и «Куньлунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября, на льду «Барыс-Арены» в Астане. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Барыс» — «Куньлунь» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и казахстанском телеканале Qazsport.

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Куньлунь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 19 матчей и набрал 11 очков, его соперником в предыдущей игре была «Сибирь» (3:1). У «Куньлуня» — 20 игр и 14 очков, в последнем матче китайский клуб проиграл ЦСКА (3:4 ОТ).

ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар

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