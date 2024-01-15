Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:47

«Лада» нанесла «Барысу» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Лада» на выезде одержала победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу тольяттинцам принесли голы Никиты Попугаева, Андрея Алтыбармакяна и Троя Джозефса.

Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отыграл весь матч, отразив 25 бросков в створ ворот.

«Лада» (63 очка) после 53 матчей поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (40) после 50 игр продолжает замыкать таблицу «Востока». Астанинцы потерпели четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Попугаев — 7 (Сафин), 10:59 — 0:1. Алтыбармакян — 11 (Михайлов, М. Березин), 30:39 — 0:2. Джозефс — 17 (Кугрышев, Бородкин), 38:19 — 0:3.

Вратари: Шутов — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (7+10+8) — 18 (5+6+7).

Судьи: Раминг, Соин.

15 января. Астана. Барыс-Арена. 4667 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Лада
0
Читайте также
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал хорошие результаты команды

ЦСКА проиграл «Автомобилисту», пропустив две шайбы в третьем периоде