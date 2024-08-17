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Сегодня, 17:38

«Лада» в овертайме обыграла «Барыс» в Кубке президента Республики Казахстан

Сергей Разин
корреспондент
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«Лада» в матче Кубка президента Республики Казахстан в овертайме обыграла «Барыс» со счетом 4:3.

В составе тольяттинской команды отличились Максим Минеев, Евгений Грошев, Артем Иванюженков и Владислав Червоненко. У астанинцев шайбы забросили Динмухамед Кайыржан, оформивший дубль, и Коннор Смит.

В первом матче сезона «Лада» 5 сентября сыграет с «Локомотивом», «Барыс» днем ранее примет «Нефтехимик».

Кубок президента Республики Казахстан

«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Кайыржан — 1 (мен., Шайхмедденов), 11:15 — 1:0. Минеев — 1 (бол., Алтыбармакян), 19:26 — 1:1. Кайыржан — 2 (Апальков, Смит), 25:14 — 2:1. Грошев — 2, 42:35 — 2:2. Смит — 1 (Червоненко, Кайыржан, Камалов), 47:37 — 3:2. Иванюженков — 1, 57:52 — 3:3. Червоненко — 1 (Грошев, Коромыслов), 61:23 — 3:4.

Вратари: Маттссон — Третьяк.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 17 (8+5+4+0) — 32 (10+7+14+1).

Судьи: Морозов, Фатеев.

17 августа. Астана. Барыс-Арена. 3385 зрителей.

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