«Барыс» и «Лада» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» и «Лада» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, стартовое вбрасывание состоится в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казахстане игру транслирует канал «Qazsport».

С ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Лада» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» проигрывает шесть матчей подряд и набрал 23 очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Лада» провела 38 игр и набрала 35 очков. В предыдущих матчах «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» (0:6), а «Лада» — «Ак Барсу» (1:3).

Матч «Барыс» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс