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КХЛ

Сегодня, 18:49

Дубль Осипова принес «Локомотиву» победу над «Барысом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» победил в гостях «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил защитник Максим Осипов. Также голы на счету нападающих Павла Красковского, Сергея Андронова и Степана Никулина.

За «Барыс» забивали защитник Самат Данияр, а также нападающие Дмитрий Шевченко и Михаил Рахманов.

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«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Осипов — 2 (Полунин, Ильенко), 1:34 — 0:1. Данияр — 2 (Михайлис, Гайтамиров), 4:18 — 1:1. Красковский — 8 (Полунин, Черепанов), 7:07 — 1:2. Осипов — 3 (Каюмов, Березкин), 26:13 — 1:3. Андронов — 6 (Елесин), 27:44 — 1:4. Шевченко — 7 (бол., Михайлис, Вей), 34:27 — 2:4. Никулин — 14 (Иванов), 44:24 — 2:5. Рахманов — 2 (Петухов), 47:14 — 3:5.

Вратари: Бояркин — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (6+12+5) — 25 (3+15+7).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

24 февраля. Астана. Барыс-Арена. 7946 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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