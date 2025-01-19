«Барыс» и «Локомотив встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан) и начнется в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в столице Казахстана покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. В Казахстане игры КХЛ можно смотреть на телеканале «Qazsport», а в Ярославле на телеканале «Первый ярославский».

За ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Локомотив» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 47 матчей и набрал 25 очков, в прошлую субботу астанинцы уступили «Ак Барсу» (4:5 ОТ). У «Локомотива» — 47 игр и 76 очков, в пятницу ярославцы обыграли «Сибирь» (3:2 Б).