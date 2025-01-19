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Сегодня, 13:30

«Барыс» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Барыс» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» и «Локомотив встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан) и начнется в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в столице Казахстана покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. В Казахстане игры КХЛ можно смотреть на телеканале «Qazsport», а в Ярославле на телеканале «Первый ярославский».

За ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Локомотив» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 47 матчей и набрал 25 очков, в прошлую субботу астанинцы уступили «Ак Барсу» (4:5 ОТ). У «Локомотива» — 47 игр и 76 очков, в пятницу ярославцы обыграли «Сибирь» (3:2 Б).

КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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