«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки»

«Барыс» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У клуба из Астаны по два очка набрали Понтус Оберг и Эмиль Нургалиев. У гостей шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис.

«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.

Казахстанский клуб набрал 29 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 54 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Шестаков — 6 (бол., Муратов, Савицкий), 11:01 — 1:0. Апальков — 1 (бол., Оберг, Нургалиев), 21:20 — 2:0. Силантьев — 2 (Я. Хабаров, Минулин), 28:33 — 2:1. Нургалиев — 2 (Апальков, Хенкель), 35:32 — 3:1. Омирбеков — 2 (Ножье, Оберг), 42:15 — 4:1. Бекетаев — 4 (мен., п.в.), 49:26 — 5:1. Михайлис — 11 (Юров, Орехов), 54:15 — 5:2.

Вратари: Шутов — Набоков (49:04 — 49:26).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (11+10+8) — 35 (10+9+16).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

30 ноября. Астана. Барыс-Арена.