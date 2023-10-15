«Барыс» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане 15 октября 2023. Победу одержали магнитогорцы — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Денис Зернов.

«Магнитка» (29 очков) одержала вторую победу подряд, команда лидирует в Восточной конференции. «Барыс» (16 очков) занимает десятое место на Востоке.

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