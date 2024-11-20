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«Барыс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Металлург» проведут матч в КХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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Матч «Барыс» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ состоится в среду, 20 ноября. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 17.30 по московскому времени.

Матч «Барыс» — «Металлург» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime», официальном сайте лиги. Жители регионов команд могут смотреть встречу на казахстанском канале «Qazsprort» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

За ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Металлург» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 27 матчей и набрал 18 очков, в воскресенье команда из Астаны обыграла «Сочи» в гостях (6:3). У «Металлурга» — 29 игр и 31 очко, в предыдущей игре обладатель Кубка Гагарина победил «Салават Юлаев» на выезде (3:2 ОТ).

Матч «Барыс» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)

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