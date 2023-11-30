Видеотрансляция игры КХЛ «Барыс» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 16.15 мск

«Барыс» 30 ноября в городе Астана (Казахстан) встретится с магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Барыс» — «Металлург» будет доступна по подписке пользователям онлайн-сервиса Кинопоиск. Начало — в 16.15. Посмотреть игру в прямом эфире также можно на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры КХЛ «Барыс» — «Металлург» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Барыс» с 27 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» тренера Андрея Разина лидирует на Востоке с 54 баллами.

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