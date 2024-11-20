Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:14

«Металлург» на выезде уступил «Барысу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Металлург» потерпел поражение от «Барыса» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2.

Голы хозяев в этой встрече забили Максим Мухаметов и Кирилл Панюков. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Дмитрия Силантьева.

«Металлург» с 31 баллом после 30 игр занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» набрал 20 очков за 28 матчей и располагается на 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Мухаметов — 3 (Муратов), 1:30 — 1:0. Силантьев — 7 (Еременко, Я. Хабаров), 4:29 — 1:1. Панюков — 6, 28:54 — 2:1.

Вратари: Бояркин — Набоков (58:11).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 14 (6+2+6) — 36 (15+11+10).

Судьи: Гофман, Спирин.

20 ноября. Астана. Барыс-Арена. 3754 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Сегодня
Вчера
Неделя