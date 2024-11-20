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Сегодня, 22:34

«Барыс» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Барыс» на своем льду победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)

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