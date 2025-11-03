«Барыс» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Барыс» и «Нефтехимик» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 ноября. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, стартовое вбрасывание состоится в 17.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Барыс» — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Казахстане трансляцию также будет вести канал Qazsport.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 ноября, 17:30. Барыс-Арена (Астана) Барыс Нефтехимик

Обе команды провели по 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, «Барыс» набрал 19 очков, «Нефтехимик» — 23. 27 октября нижнекамцы победили астанчан со счетом 3:2.

Матч «Барыс» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс