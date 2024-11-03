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Сегодня, 14:15

«Барыс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионата КХЛ 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Бояркин, игрок ХК «Барыс».
Фото ХК «Барыс»
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«Барыс» встретится с «Нефтехимиком» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 3 ноября. Игра состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противоречия «Барыс» — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале KHL и официальном сайте КХЛ.

Команда из Астаны набрала 11 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 21-м очком располагается на девятой строчке на Востоке.

Матч «Барыс» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик

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