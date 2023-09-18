«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 18 сентября

«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Барыс» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Казахстана матч смогут посмотреть только на российских платформах и сайтах, трансляции на телеканале Qazsport не будет.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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