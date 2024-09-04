«Нефтехимик» в овертайме выиграл у «Барыса»

«Нефтехимик» на выезде победил «Барыс» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбу забросил Уэйд Аллисон. У гостей отметился Владимир Брюквин. В овертайме гол забил Жан-Себастьен Ди.

«Барыс» 6 сентября примет «Трактор». «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Авангардом» в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2.

Вратари: Маттссон — Долганов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

4 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6922 зрителя.