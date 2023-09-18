«Барыс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:0 в КХЛ

Сегодня, 18:52
«Барыс» дома разгромил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:0.
У хозяев забивали Джо Лабате (дубль), Нельсон Ножье, Райли Барбер, Понтус Оберг (дубль), Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан.
«Барыс» набрал 7 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 3 очка и 12-е место.
В следующей игре астанинцы встретится на выезде со «Спартаком» 21 сентября. Клуб из Нижнекамска отправится в гости к «Салавату Юлаева» 20-го числа.
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«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)
Голы: Лабейт — 2 (Скленичка, Шалапов), 0:13 — 1:0. Ножье — 3 (Бекетаев, Шайхмедденов), 3:48 — 2:0. Барбер — 2 (Лабейт, Данияр), 37:36 — 3:0. Оберг — 3 (Скленичка, Барбер), 43:19 — 4:0. Лабейт — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 46:01 — 5:0. Оберг — 4 (бол., Скленичка, Барбер), 54:16 — 6:0. Логвин — 1, 56:20 — 7:0. Кайыржан — 1 (Омирбеков, Асетов), 57:12 — 8:0.
Вратари: Шутов — Тихомиров (Гарипов, 4:39).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (12+4+11) — 31 (5+10+16).
Судьи: Букин, Сергеев.
18 сентября. Астана. Барыс-Арена. 5107 зрителей.
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|18.09
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Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
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Трактор – Лада
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|18.09
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ЦСКА – Локомотив
|- : -
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Динамо М – Спартак
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|18.09
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Ак Барс – Витязь
|- : -
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|19:30
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Сочи – Северсталь
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