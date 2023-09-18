Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:52

«Барыс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:0 в КХЛ

Руслан Минаев
Игроки «Барыса» празднуют забитый гол.
Фото ХК «Барыс»
Telegram Дзен

«Барыс» дома разгромил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:0.

У хозяев забивали Джо Лабате (дубль), Нельсон Ножье, Райли Барбер, Понтус Оберг (дубль), Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан.

«Барыс» набрал 7 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 3 очка и 12-е место.

В следующей игре астанинцы встретится на выезде со «Спартаком» 21 сентября. Клуб из Нижнекамска отправится в гости к «Салавату Юлаева» 20-го числа.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)

Голы: Лабейт — 2 (Скленичка, Шалапов), 0:13 — 1:0. Ножье — 3 (Бекетаев, Шайхмедденов), 3:48 — 2:0. Барбер — 2 (Лабейт, Данияр), 37:36 — 3:0. Оберг — 3 (Скленичка, Барбер), 43:19 — 4:0. Лабейт — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 46:01 — 5:0. Оберг — 4 (бол., Скленичка, Барбер), 54:16 — 6:0. Логвин — 1, 56:20 — 7:0. Кайыржан — 1 (Омирбеков, Асетов), 57:12 — 8:0.

Вратари: Шутов — Тихомиров (Гарипов, 4:39).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (12+4+11) — 31 (5+10+16).

Судьи: Букин, Сергеев.

18 сентября. Астана. Барыс-Арена. 5107 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Обсудить
Читайте также
Полузащитник «Зенита» Бакаев продолжит карьеру в одном из клубов ОАЭ
Тарасова заявила, что выбор программы Гуменника является личным делом фигуриста и его тренера
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 6 5 1 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Барыс 7 2 5 7
8 Сибирь 7 3 4 7
9 Сал. Юлаев 5 3 2 6
10 Амур 6 3 3 6
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
Результаты / календарь
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 8 : 0
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 1 : 0 ОТ
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 4 : 2
18.09 17:00
Трактор – Лада
 1 : 2
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
18.09 19:30
Ак Барс – Витязь
 - : -
18.09 19:30
Сочи – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Спартак»: прямая трансляция матча КХЛ

КХЛ: «Металлург» — «Автомобилист», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 18 сентября