Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:54

«Барыс» обыграл «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Барыс» на своем льду победил «Адмирал» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Для клуба из Казахстана это первая победа в нынешнем сезоне — «Барыс» не мог выиграть пять матчей кряду. Три раза встречи с их участием заканчивались в овертайме или серии буллитов.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, а всего — пятое в нынешнем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» — «Адмирал» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Лабейт — 1 (бол., Оберг, Барбер), 5:11 — 1:0. Чудинов — 1 (бол., Горшков), 16:55 — 1:1. Шэн — 2 (Чудинов, Гутик), 24:49 — 1:2. Бракко — 1 (бол., Лабейт, Барбер), 26:12 — 2:2. Фьоре — 2 (Соловьев, Горшков), 40:20 — 2:3. Старченко — 1 (Скленичка), 42:36 — 3:3. Старченко — 2 (Шайхмедденов, Шалапов), 53:25 — 4:3.

Вратари: Шутов — Серебряков (58:52).

Штраф: 21 — 36.

Броски: 30 (10+8+12) — 35 (10+12+13).

Судьи: Букин, Сергеев.

16 сентября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
0
Читайте также
Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября
Дана Уайт перестал быть президентом и сменит должность в UFC
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию
Пленный рассказал об отправке Киевом мобилизованных старше 50 лет на штурм
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Северсталь 5 3 2 7
7 Локомотив 5 3 2 6
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Авангард 6 5 1 10
3 Трактор 7 4 3 9
4 Автомобилист 7 4 3 9
5 Ак Барс 6 4 2 8
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Барыс 6 1 5 5
10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
Результаты / календарь
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
16.09 13:30
Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
 5 : 1
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреофф: «Потенциал Войнова был виден уже в фарм-клубе «Лос-Анджелеса»

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ