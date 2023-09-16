«Барыс» обыграл «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне

«Барыс» на своем льду победил «Адмирал» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Для клуба из Казахстана это первая победа в нынешнем сезоне — «Барыс» не мог выиграть пять матчей кряду. Три раза встречи с их участием заканчивались в овертайме или серии буллитов.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, а всего — пятое в нынешнем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» — «Адмирал» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Лабейт — 1 (бол., Оберг, Барбер), 5:11 — 1:0. Чудинов — 1 (бол., Горшков), 16:55 — 1:1. Шэн — 2 (Чудинов, Гутик), 24:49 — 1:2. Бракко — 1 (бол., Лабейт, Барбер), 26:12 — 2:2. Фьоре — 2 (Соловьев, Горшков), 40:20 — 2:3. Старченко — 1 (Скленичка), 42:36 — 3:3. Старченко — 2 (Шайхмедденов, Шалапов), 53:25 — 4:3.

Вратари: Шутов — Серебряков (58:52).

Штраф: 21 — 36.

Броски: 30 (10+8+12) — 35 (10+12+13).

Судьи: Букин, Сергеев.

16 сентября. Астана. Барыс-Арена.