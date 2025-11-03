Видео
3 ноября, 14:52

«Барыс» перевел защитника Уотерспуна в список травмированных

Анастасия Пилипенко

Защитник «Барыса» Тайлер Уотерспун переведен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний хоккеист травмировался в последнем матче FONBET чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:6). В текущем сезоне канадский защитник провел за «Барыс» девять матчей и не отметился результативными действиями.

3 октября «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком». Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, стартовое вбрасывание состоится в 17.30 по московскому времени.

«Барыс» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» находится на шестой строчке с 23 очками.

