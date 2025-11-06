«Барыс» перезаключил контракт со Старченко и отправил его в «Номад»

«Барыс» объявил о перезаключении контракта с нападающим Романом Старченко. Соглашение имеет двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2026 года.

39-летний казахстанец был направлен в «Номад». Это решение было принято для дальнейшего восстановления форварда после полученного повреждения и набора оптимальной игровой формы.

В сезоне-2025/26 в 8 матчах за «Барыс» в FONBET чемпионате КХЛ Старченко набрал 1 (0+1) очко.

В августе 2025 года «Барыс» и Старченко заключили контракт на один сезон, который имел односторонний характер.