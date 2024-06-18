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Сегодня, 13:11

«Барыс» подписал двухлетний контракт с Мухаметовым

Алина Савинова
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«Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Максимом Мухаметовым. Отмечается, что одностороннее соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Мухаметов практически всю свою карьеру провел в системе «Барыса», выступая за «Снежные Барсы» и «Номад». В 2023 году вместе с «кочевниками» он завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и был признан лучшим нападающим Pro Hokei Ligasy.

В минувшем сезоне Мухаметов дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга», который стал обладателем Кубка Гагарина. Он провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) балла. В плей-офф на счету форварда 4 встречи.

Источник: https://t.me/Barys_hc/3083
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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