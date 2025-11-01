Видео
1 ноября, 14:29

«Барыс» подписал контракт с американским нападающим Уиллманом

Анастасия Пилипенко

Американский нападающий Макс Уиллман подписал контракт с «Барысом». Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Уиллман сыграл 68 матчей в НХЛ, выступая за «Филадельфию» и «Нью-Джерси». В них он отметился семью заброшенными шайбами и тремя результативными передачам.

В прошлом сезоне он играл за «Ютику» в АХЛ и набрал 30 (10+20) очков в 69 матчах регулярного чемпионата.

«Барыс» с 19 очками после 22 матчей занимает 7-е место место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
