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Сегодня, 08:30

«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Маклаудом, сыгравшим почти 300 матчей в НХЛ

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«Барыс» объявил о заключении однолетнего контракта с канадским нападающим Майклом Маклаудом.

Маклауд был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2016 года. С тех пор хоккеист принял участие в 287 матчах североамериканской лиги. В прошлом сезоне канадец в составе «Дэвилс» сыграл в 45 встречах регулярного чемпионата, отметившись 10 заброшенными шайбами и 9 результативными передачами.

Ранее карьера форварда в НХЛ была поставлена на паузу из-за судебного разбирательства в отношении пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады, которых обвинили в сексуальном насилии.

В прошлом сезоне «Барыс» занял 12-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей
ХК Барыс
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