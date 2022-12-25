«Барыс» подписал лучшего бомбардира чемпионата Казахстана

«Барыс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с Александром Борисевичем. Двухстороннее соглашение с казахстанским нападающим будет действовать до конца текущего сезона.

Всю свою карьеру форвард провел в системе карагандинской «Сарыарки». В составе сборной Казахстана он выигрывал бронзовые награды юниорского чемпионата мира (IA), а также становился победителем молодежного чемпионата мира (IA).

В текущем сезоне Борисевич сыграл в чемпионате страны 31 матч и заработал 47 (17+30) баллов, что позволяет ему занимать первое место в списке лучших бомбардиров лиги.