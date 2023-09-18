«Барыс» подпишет контракт с чешским нападающим Червены

Как стало известно «СЭ», чешский нападающий Рудольф Червены подпишет контракт с «Барысом» до конца сезона-2023/24.

До этого Червены выступал в КХЛ за «Слован», рижское «Динамо» и «Адмирал».

В сезоне-2022/23 форвард набрал 20 (13+7) очков в 60 матчах за «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 3 результативные передачи в 12 играх плей-офф.