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Сегодня, 10:09

«Барыс» примет решение о судьбе главного тренера Немировски 23 сентября

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Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин рассказал, что решение о будущем главного тренера команды Дэвида Немировски будет принято в понедельник, 23 сентября.

«В понедельник с Дэвидом и руководством соберемся, будет ясность. Будем принимать решение — сохранять кого-то или с кем-то расставаться, а может, ни с кем. Но кардинальных решений по игрокам, особенно по иностранцам, не будет», — приводит слова Болякина ТАСС.

В минувшие выходные астанинская команда потерпела шестое поражение кряду, уступив подмосковному «Витязю» со счетом 1:4. На данный момент «Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 3 очками.

Источник: ТАСС
Дэвид Немировски
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс

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