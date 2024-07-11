«Барыс» расторг контракт с канадским вратарем Паскуале

«Барыс» объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Эдвардом Паскуале. Контракт 33-летнего хоккеиста был рассчитан до окончания сезона-2024/25, однако соглашение расторгнуто по инициативе клуба с выплатой компенсации.

В сезоне-2023/24 Паскуале сыграл в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем 3,12 шайбы за игру и отражая 90,4% бросков по воротам.

«К сожалению, второй приход Паскуале в «Барыс» получился не таким, как все мы ожидали. В связи с этим принято решение расстаться с Эдвардом. От всего клуба хочу пожелать ему удачи в следующей команде», — сказал генменеджер «Барыса» Олег Болякин клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне «Барыс» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.