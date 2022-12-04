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КХЛ

Сегодня, 16:25

Шайба Петухова за 48 секунд до конца третьего периода принесла «Барысу» победу над «Салаватом Юлаевым»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Нападающий гостей Андрей Кадейкин открыл счет в середине первого периода. За 4 минуты до конца третьего периода форвард хозяев Аркадий Шестаков сравнял счет, а затем за 48 секунд до конца Егор Петухов принес «Барысу» победу.

«Барыс» с 35 очками в 39 матчах занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» идет на шестой строчке с 45 очками в 37 встречах.

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«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Кадейкин — 7 (бол., Коледов), 12:15 — 0:1. Шестаков — 6 (бол., Бекетаев, Грэм), 56:11 — 1:1. Петухов — 11 (Грэм), 59:12 — 2:1.

Вратари: Бояркин — Ежов (59:23).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (6+5+13) — 21 (12+4+5).

Судьи: Раводин, Фатеев.

4 декабря. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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