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Сегодня, 13:00

«Барыс» — «Салават Юлаев»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ

Матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» начнется 2 сентября в 14:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Барыс».
Фото ХК «Барыс»
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Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 «Барыс» — «Салават Юлаев» пройдет в субботу, 2 сентября. Встреча пройдет в Астане на стадионе «Барыс-Арена». Начало матча — 14:00 (по московскому времени).

Формальные события игры «Барыс» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайт КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск», а также на сайте matchtv.ru. В Казахстане игру будет транслировать телеканал БСТ.

В сезоне 2022 / 2023 «Барыс» занял последнее место с 61 очками в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 86 очками. Команда Виктора Козлова уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Адмиралу» (2-4)

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

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КХЛ
ХК Барыс
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Западная конференция И В П О
1 СКА 0 0 0 0
2 Витязь 0 0 0 0
3 Северсталь 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Торпедо 0 0 0 0
6 Спартак 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Динамо 0 0 0 0
9 Сочи 0 0 0 0
10 Куньлунь 0 0 0 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Металлург 0 0 0 0
3 Трактор 0 0 0 0
4 Сал. Юлаев 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Авангард 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Сибирь 0 0 0 0
9 Автомобилист 0 0 0 0
10 Барыс 0 0 0 0
11 Адмирал 0 0 0 0
12 Лада 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 - : -
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 - : -
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
2.09 16:00
Лада – Трактор
 - : -
2.09 17:00
Динамо – СКА
 - : -
2.09 17:00
Витязь – Амур
 - : -
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 - : -
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 - : -
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