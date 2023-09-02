Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 «Барыс» — «Салават Юлаев» пройдет в субботу, 2 сентября. Встреча пройдет в Астане на стадионе «Барыс-Арена». Начало матча — 14:00 (по московскому времени).

Формальные события игры «Барыс» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайт КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск», а также на сайте matchtv.ru. В Казахстане игру будет транслировать телеканал БСТ.

В сезоне 2022 / 2023 «Барыс» занял последнее место с 61 очками в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 86 очками. Команда Виктора Козлова уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Адмиралу» (2-4)

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