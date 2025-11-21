Видео
Сегодня, 14:30

«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября.
Фото ХК «Барыс»

«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 17:30. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Салават Юлаев

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Башкортостане трансляцию можно смотреть на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 25 очков в 28 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Уфимцы с 23 очками в 27 играх идут на 10-й строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
