5 ноября, 15:00
«Барыс» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.
Игру в Астане в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут транслировать астанинский телеканал Qazsport и уфимский телеканал «БСТ».
Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Салават Юлаев» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 «Барыс» провел 23 матча и набрал 19 очков, предыдущим соперником астанинцев был «Нефтехимик» (2:5). У «Салавата Юлаева» 21 игра и 18 очков, в субботу уфимцы уступили действующему обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву» (1:4).