FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
5 ноября, 15:00

«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram

«Барыс» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 17:30. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Салават Юлаев

Игру в Астане в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут транслировать астанинский телеканал Qazsport и уфимский телеканал «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Салават Юлаев» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Барыс» провел 23 матча и набрал 19 очков, предыдущим соперником астанинцев был «Нефтехимик» (2:5). У «Салавата Юлаева» 21 игра и 18 очков, в субботу уфимцы уступили действующему обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву» (1:4).

КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
