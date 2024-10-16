«Салават Юлаев» победил «Барыс», вратарь Вязовой отдал передачу

Сегодня, 19:15
«Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Барыс» со счетом 3:2.
В составе уфимцев отличились Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд и Егор Сучков, вратарь Семен Вязовой отметился результативной передачей. У хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова и Алихана Омирбекова.
После этого матча «Салават» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» с 7 очками — на последней строчке.
В следующем матче «Салават Юлаев» 18 октября в Челябинске сыграет с «Трактором», «Барыс» 19 октября встретится в Ярославле с «Локомотивом».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Панюков — 2 (Омирбеков, Асетов), 12:19 — 1:0. Хмелевский — 8 (Ремпал), 16:03 — 1:1. Тодд — 3 (бол., Хмелевский, Вязовой), 28:33 — 1:2. Омирбеков — 2 (Бекетаев), 30:15 — 2:2. Сучков — 1 (мен.), 33:16 — 2:3.
Вратари: Бояркин (58:56) — Вязовой.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (12+10+8) — 30 (12+12+6).
Судьи: Васильев, Сергеев.
16 октября. Астана. Барыс-Арена. 5748 зрителей.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|12
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11