«Салават Юлаев» победил «Барыс», вратарь Вязовой отдал передачу

«Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Барыс» со счетом 3:2.

В составе уфимцев отличились Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд и Егор Сучков, вратарь Семен Вязовой отметился результативной передачей. У хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова и Алихана Омирбекова.

После этого матча «Салават» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» с 7 очками — на последней строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 18 октября в Челябинске сыграет с «Трактором», «Барыс» 19 октября встретится в Ярославле с «Локомотивом».

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Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Панюков — 2 (Омирбеков, Асетов), 12:19 — 1:0. Хмелевский — 8 (Ремпал), 16:03 — 1:1. Тодд — 3 (бол., Хмелевский, Вязовой), 28:33 — 1:2. Омирбеков — 2 (Бекетаев), 30:15 — 2:2. Сучков — 1 (мен.), 33:16 — 2:3.

Вратари: Бояркин (58:56) — Вязовой.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (12+10+8) — 30 (12+12+6).

Судьи: Васильев, Сергеев.

16 октября. Астана. Барыс-Арена. 5748 зрителей.