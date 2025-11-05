«Салават Юлаев» нанес «Барысу» пятое поражение подряд

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы гостей забили Девин Броссо и Александр Жаровский, у хозяев отличился Динмухамед Кайыржан.

«Салават Юлаев» одержал шестую победу в последних семи играх. Уфимская команда набрала 20 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Барыс» (19 баллов), который теперь располагается на девятой строчке. У команды из Астаны пятое поражение подряд.

«Салават» 7 ноября на выезде сыграет против «Нефтехимика», а «Барыс» в этот же день примет «Автомобилист».