Видеотрансляция игры КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» в Кинопоиске начнется в 16.15 мск

16 января «Барыс» дома в Астане примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Барыс-Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Барыс» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками. «Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова располагается на третьей строчке на «Востоке» с 65 баллами.

В последний раз команды встречались 7 января. Тогда уфимцы дома одержали победу над «Барысом» со счетом 5:3.

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