Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
Меню
Все виды спорта
Турниры
Футбол
РПЛ
Лига PARI (ФНЛ)
Лига чемпионов
FONBET Кубок России
Лига Европы
Лига конференций
Клубный ЧМ
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Чемпионат мира
Евро
ЮФЛ
Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Чемпионат КХЛ 3х3
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ 2025
Лучший хоккеист России
Евротур
Зарплаты КХЛ
Зарплаты НХЛ
UFC Махачев vs Маддалена
Бокс и ММА
UFC
PFL
ACA
Рейтинг бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Другие единоборства
Ушатайка
Теннис
АТР
WTA
Большой шлем
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Фигурное катание
Чемпионат России
Гран-при России
Олимпийская квалификация
Чемпионат мира
Гран-при
Чемпионат Европы
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Гандбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Формула-1
Личный зачет
Календарь
Команды
Пилоты
Баскетбол
Единая лига ВТБ
НБА
Евролига
Волейбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Легкая атлетика
Олимпиада
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн трансляции
CyberPRO
Новости
Статьи
DOTA
CS:GO
League of Legends
Киберфутбол
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Ставки
Новости
Прогнозы
Бизнес
Суперниндзя
Мнение
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ
ФНЛ
БЕТСИТИ Кубок России
Англия / Премьер-лига
Германия / Бундеслига
Испания / Лига 1
Италия / Серия А
Франция / Лига 1
Бразилия / Серия А
ММА / UFC
Фигурное катание / ЧМ-2021
Биатлон / Кубок мира
Лыжи / Кубок мира
Теги
Сборная России по футболу
Эксклюзив
Инсайды
Горячие темы
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Летние виды спорта
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Другие
Олимпиада
Паралимпийские игры
Универсиада
Допинг
Остальные
Игры дружбы
Игры БРИКС
Игры будущего
Шахматы
Общество
Экстремальные
Техно / Видеоигры
Стиль жизни / ЗОЖ
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Олимпиада
Милан-2026
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Единоборства
ММА / UFC
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Казахстан
Китай
МЛС (MLS)
Нидерланды
Саудовская Аравия
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
Кубок Либертадорес
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро
Лига наций
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат Европы
YouTubе канал «СЭ»
Все новости
Матч-центр
Игры
Зарплаты КХЛ
Статьи
Газета
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Рейтинг букмекеров
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ
5 ноября, 20:20
«Барыс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
Алина Савинова
«Салават Юлаев» победил «Барыс» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Telegram
Дзен
Max
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
2
Читать комментарии
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя
546
РПЛ
608
Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
80
РПЛ
91
Аршавин предположил, почему он запомнился европейским фанатам только покером на «Энфилде»
64
НХЛ
37
«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
17
Чемпионат мира
99
Ирландия — Португалия: судья правильно удалил Роналду за агрессию. Сколько матчей он пропустит?
11
РПЛ
9
Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»