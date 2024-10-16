«Барыс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Барыс» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе уфимцев отличились Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд и Егор Сучков, вратарь Семен Вязовой отметился результативной передачей. У хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова и Алихана Омирбекова.