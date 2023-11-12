«Барыс» обыграл «Северсталь» и прервал серию из трех поражений подряд

«Барыс» на домашнем льду победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы за клуб из Астаны забили Адиль Бекетаев, Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов, оформивший дубль. У череповецкой команды отличился Никита Коростелев.

«Барыс» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в Восточной конференции. У команды 25 очков в 31 матче. «Северсталь» находится на восьмой строчке «Запада» с 30 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Коростелев — 11 (бол., Буренов, Степанов), 16:12 — 0:1. Бекетаев — 3 (бол., Муратов), 27:19 — 1:1. Савицкий — 6 (бол., Муратов, Бекетаев), 29:58 — 2:1. Муратов — 4 (Шестаков, Савицкий), 32:56 — 3:1. Муратов — 5, 50:42 — 4:1.

Вратари: Паскуале — Шугаев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (11+10+5) — 26 (8+3+15).

Судьи: Гофман, Соин.

12 ноября. Астана. Барыс-Арена. 5525 зрителей.