«Сибирь» в гостях победила «Барыс» и вышла на второе место на Востоке

Сегодня, 18:44
«Сибирь» в гостях одержала волевую победу над «Барысом» — 2:1.
В составе победителей голами отметились нападающий Денис Голубев и Александр Шаров. За «Барыс» забил форвард Антон Сагадеев.
«Сибирь» набрала 66 очков и поднялась на второе место в Восточной конференции. «Барыс» потерпел четвертое поражение подряд и остался на 10-й строчке (48 очков).
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«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сагадеев — 8, 5:40 — 1:0. Голубев — 6 (Мерфи), 17:47 — 1:1. Шаров — 23 (Основин), 42:01 — 1:2.
Вратари: Гудачек (58:59) — Костин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (11+9+9) — 26 (15+1+10).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
16 января. Астана. Барыс-Арена. 3647 зрителей.