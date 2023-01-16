Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:44

«Сибирь» в гостях победила «Барыс» и вышла на второе место на Востоке

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сибирь» в гостях одержала волевую победу над «Барысом» — 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающий Денис Голубев и Александр Шаров. За «Барыс» забил форвард Антон Сагадеев.

«Сибирь» набрала 66 очков и поднялась на второе место в Восточной конференции. «Барыс» потерпел четвертое поражение подряд и остался на 10-й строчке (48 очков).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сагадеев — 8, 5:40 — 1:0. Голубев — 6 (Мерфи), 17:47 — 1:1. Шаров — 23 (Основин), 42:01 — 1:2.

Вратари: Гудачек (58:59) — Костин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+9+9) — 26 (15+1+10).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

16 января. Астана. Барыс-Арена. 3647 зрителей.

ХК Барыс
ХК Сибирь
4
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стала известна зарплата защитника «Ак Барса» Журавлева по новому контракту

«Авангард» дома обыграл «Нефтехимик»