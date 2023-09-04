«Барыс» и «Сибирь» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Клуб из Астаны примет команду из Новосибирска на «Барыс-Арене», начало игры — в 16:30 по московскому времени.

Жители Казахстана смогут увидеть матч «Барыс» — «Сибирь» в прямом эфире на телеканале Qazsport. Начало видеотрансляции — в 19:20 по местному времени.

В Новосибирске для болельщиков «Сибири» будет доступен прямой эфир на телеканале ОТС. Трансляция начнется в 20:20 по новосибирскому времени.

Матч «Барыс» — «Сибирь» также можно будет посмотреть на телеканале КХЛ ТВ либо на платформе Кинопоиск. Старт прямой трансляции — в 16:20 по московскому времени.

Формальные события матча «Барыс» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Барыс» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с поражения от «Салавата Юлаева»: астанинцы на домашней площадке проиграли со счетом 2:3. «Сибирь» в первой игре сезона потерпела поражение от «Авангарда»: новосибирцы уступили в Омске со счетом 1:2 после шайбы соперника за 123 секунды до конца третьего периода.