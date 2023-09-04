«Сибирь» отыгралась с 0:3 и вырвала победу над «Барысом» в овертайме

Сегодня, 18:57
«Барыс» на домашнем льду уступил «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:5 ОТ.
Голами за «Барыс» отличились Давид Скленичка, Алекс Грант, Райли Барбер и Батырлан Муратов.
За «Сибирь» отметились Илья Морозов, Владимир Бутузов, Сергей Дубакин и Алексей Яковлев. Победную шайбу в овертайме забросил Тревор Мерфи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Скленичка — 1 (бол., Старченко), 5:03 — 1:0. Грант — 1 (бол., Барбер, Лабейт), 11:03 — 2:0. Барбер — 1 (бол., Лабейт, Старченко), 25:52 — 3:0. Морозов — 1 (Дубакин, Сетдиков), 27:13 — 3:1. Бутузов — 1 (Мерфи), 39:48 — 3:2. Дубакин — 1 (Сетдиков, Прохоркин), 40:40 — 3:3. Муратов — 1 (Омирбеков, Старченко), 51:10 — 4:3. Яковлев — 2 (Михеев), 53:00 — 4:4. Мерфи — 1, 60:09 — 4:5.
Вратари: Паскуале — Красоткин.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 37 (16+12+9+0) — 27 (9+11+6+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
4 сентября. Астана. Барыс-Арена.
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Барыс – Сибирь
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