«Сибирь» всухую победила «Барыс» в Кубке Блинова

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче FONBET Кубка Блинова — 4:0. Турнир проходит в Омске.

У клуба из Новосибирской области отличились Алексей Яковлев, Тревор Мерфи и Павел Гоголев, который оформил дубль.

В следующем матче «Сибирь» сыграет против «Трактора» 23 августа. «Барыс» встретится с этой же командой 24-го числа.

FONBET Кубок Блинова

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Гоголев — 1 (бол., Карпов, Белоусов), 16:35 — 0:1. Гоголев — 2, 21:16 — 0:2. Яковлев — 1 (Карпов), 28:44 — 0:3. Мерфи — 1, 37:04 — 0:4.

Вратари: Никитин — Красоткин.

Судьи: Сергеев, Спирин.

22 августа. Омск. G-Drive Арена. 300 зрителей