Гол Шестакова принес «Барысу» победу над «Сочи»

«Барыс» дома в овертайме обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Голы у клуба из Астаны забили Энтони Камара, Давид Скленичка и Аркадий Шестаков, отличивший в овертайме. За сочинцев забили Джереми Бракко и Кирилл Рассказов.

«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает последнее, 12-е метсо на «Востоке» (33 очка в 43 играх). «Сочи» находится на 10-й строчке «Запада» (33 балла в 43 матчах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бракко — 8 (Чебыкин), 0:42 — 0:1. Камара — 8 (Лабейт), 3:53 — 1:1. Скленичка — 4 (Рымарев, Апальков), 25:03 — 2:1. Рассказов — 10 (бол., Хафизов, Галенюк), 27:08 — 2:2. Шестаков — 8, 64:30 — 3:2.

Вратари: Шутов — Третьяк.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 36 (9+17+7+3) — 29 (10+10+7+2).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

23 декабря. Астана. Барыс-Арена.