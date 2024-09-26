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Сегодня, 19:11

«Барыс» в первом матче под руководством Буцаева обыграл «Сочи»

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«Барыс» одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Уэйд Аллисон.

Прошедшая встреча стала первой для «Барыса» под руководством Вячеслава Буцаева, который сменил на этом посту Дэвида Немировски.

«Барыс» набрал пять очков и остался на 12-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» продолжает замыкать квартет Запада, имея в активе четыре балла.

В следующем матче клуб из Астаны примет «Витязь», а «Сочи» сыграет в гостях с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 28 сентября.

FONBET КХЛ

«Барыс» (Астана) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Эллисон — 2 (Омирбеков), 10:10 — 1:0.

Вратари: Бояркин — Иванов.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (11+9+5) — 26 (3+11+12).

Судьи: Наумов, Фатеев.

26 сентября. Астана. Барыс-Арена. 3623 зрителя

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