«Барыс» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 сентября. Матч пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Барыс» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. В Казахстане трансляция встречи не планируется.

Казахстанский клуб набрал три очка и занимает последнее место в Восточной конференции. Команда из Сочи с четырьмя баллами располагается на последней строчке на «Западе».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика