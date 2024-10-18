«Барыс» сообщил о расторжении контракта с Буцаевым

«Барыс» объявил об уходе 54-летнего тренера Вячеслава Буцаева.

«Клуб благодарит специалиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Буцаев покинул пост главного тренера «Барыса» в четверг, 17 октября. Его заменил Галым Мамбеталиев. При этом сообщалось, что Буцаев останется в тренерском штабе астанинского клуба.

54-летний специалист тренировал «Барыс» менее месяца. Его назначили руководить командой 25 сентября после отставки Дэвида Немировски.